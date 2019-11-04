20 مليون دولار لمن يقدم معلومات عن مسؤول أمريكي مفقود في إيران

أعلن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو ، اليوم ، زيادة قيمة المكافأة المالية المخصصة لمن يقدم معلومات عن مسئول مكتب التحقيقات الفيدرالى السابق روبرت ليفنسن ، المفقود فى ايران ، إلى 20 مليون دولار أمريكى.

وذكرت شبكة /فوكس نيوز/ الإخبارية الأمريكية أن بومبيو أكد - فى بيان أصدره بهذا الصدد - أن هذه المكافأة مخصصة لكل من يقدم معلومات عن مكان ليفنسن أو يساهم فى اعادته للولايات المتحدة.

وقال بومبيو " إن الادارة الأمريكية سبق وأن أعلنت بجلاء أنه يتعين على النظام الايرانى الإفراج عن جميع الأمريكيين المفقودين أو المحتجزين بطريق الخطأ داخل أراضيها ومن بينهم ليفنسن ، ولن نهدأ حتى يعود هؤلاء الأمريكيون الى عائلاتهم".

يشار الى أن السلطات الأمريكية رصدت فى بداية عام 2012 مبلغ مليون دولار لمن يقدم معلومات عن ليفنسن، ثم رفعت هذا المبلغ الى 15 مليون دولار عام 2015.

وكان مسئول مكتب التحقيقات الفيدرالى السابق قد وصل الى ايران عام 2007 للعمل كمخبر خاص دون الحصول على موافقة مسبقة من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، حيث اختفى بشكل مفاجىء بعد وصوله الى ايران، وكان آخر دليل على وجوده على قيد الحياة صورة نشرت له عام 2011 مرتديا بدلة برتقالية، حيث تؤكد طهران عدم وجود معلومات بشأن مكان تواجده، كما تنفى أنها تحتجزه كمعتقل سياسي.