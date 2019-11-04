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أعلن نادي ليجانيس الإسباني مساء اليوم الإثنين تعيين خافيير أجيري، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني مدربًا للفريق، خلفًا لماوريسيو بيليجرينو.

وكانت إدارة ليجانيس قد قررت إقالة الأرجنتيني ماوريسيو بيليجرينو من منصبه يوم 21 أكتوبر الماضي على خلفية تردي نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

وأصدر نادي ليجانيس بيانًا رسميًا أعلن خلاله التوصل مع المدرب المنتخب المكسيكي خافيير أجيري أونينديا لاتفاق لتولي مسؤولية مقعد المدير الفني للفريق للفترة المتبقية من الموسم.

يُذكر أن خافيير أجيري كان قد أقيل من منصب المدير الفني للمنتخب الوطني في شهر يونيو الماضي على خلفية الهزيمة من جنوب إفريقيا بهدف نظيف وتوديع كأس الأمم الإفريقية من الدور ثمن النهائي.

ويحتل ليجانيس المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 5 نقاط حصدهم من 12 مباراة، حيث فاز في مباراة واحدة وتعادل في 2 وخسر 9 آخرين.