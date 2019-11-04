تقرير: رئيس الأرجنتين المنتخب فرنانديز يؤيد القيود المفروضة على رأس المال

أفادت صحيفة "لا ناسيون" نقلا عن مسؤولين لم تكشف عن هويتهم بأن الرئيس المنتخب ألبرتو فرنانديز يؤيد إجراءات فرض قيود على رأس المال التي اتخذتها الحكومة المنتهية ولايتها.

وذكرت وكالة أنباء (بلومبرج) أن المصدر الذي لم تحدد الصحيفة هويته، قال إن القيود المفروضة على رأس المال، والتي كان الهدف منها منع تراجع الاحتياطي، "نجحت في تجنب مزيد من النزيف".

ولم يعلن فرنانديز حتى الآن بشكل علني عن تأييده للإجراءات التي اتخذها خصمه السياسي الرئيس السابق ماوريسيو ماكري.

وجاءت هذه الإجراءات بعد تراجع العملة المحلية بيزو بنسبة 25 بالمئة وهو أدنى مستوى لها في أعقاب فوز فرنانديز على ماكري في الانتخابات الأولية في أغسطس، قبل أن يفوز مجددا في الانتخابات العامة قبل أسبوع.

وأضافت "لا ناسيون" بأن فرنانديز وماكري تحدثا هاتفيا في منتصف الأسبوع للمرة الثانية بعد الانتخابات، حيث يأمل فرنانديز في اتمام عملية انتقال السلطة بدون مشكلات قدر الإمكان.