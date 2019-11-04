النرويجي المتهم بإطلاق النار على مسجد يؤدي التحية النازية في المحكمة

مثل رجل نرويجي متهم بإطلاق النار على مسجد بالقرب من أوسلو في أغسطس الماضي أمام المحكمة اليوم الاثنين، حيث تسعى الشرطة إلى تمديد فترة احتجازه قبل المحاكمة لمدة أربعة أسابيع إضافية.

يواجه فيليب مانشاوس "22 عاما" تهم الإرهاب وقتل أخت غير شقيقة له.

وذكرت وسائل الإعلام النرويجية، أنه عند الدخول إلى قاعة محكمة أوسلو الجزئية، أدى مانشاوس التحية النازية.

وعلى الرغم من أن جلسة، اليوم الاثنين، كانت مفتوحة، فقد منع أمر قضائي وسائل الإعلام من الإعلان عما قاله مانشاوس، بما في ذلك بيان قرأه.

وتم اتهام مانشاوس بالقتل بعد العثور على جثة أخته "17 عاما"، والتي تم تبنيها من الصين، في منزله في بايروم.

وكان مانشاوس أيضا قد أدى التحية النازية في ثلاث جلسات سابقة.

وتم اعتقال مانشاوس حتى المحاكمة منذ 12 أغسطس الماضي.

ولم يصب أي شخص بصورة خطيرة في الهجوم الذي استهدف مسجد مركز النور الإسلامي في بايروم في 10 أغسطس، حيث تم التغلب على مانشاوس بعد صراع مع شخصين في المسجد.

وذكرت وسائل إعلام نرويجية أن مانشاوس كان قد نشر رسالة على الانترنت يمتدح فيها إطلاق نار على مسجدين في كرايستشيرش في نيوزيلندا في مارس الماضي، وذلك قبل بضع ساعات من الهجوم على المسجد في بايروم.