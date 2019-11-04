إندونيسيا تتوقع تحقيق عجز في الموازنة أكثر من 2% خلال العام الحالي

قالت وزيرة مالية إندونيسيا سري مولياني إندراواتي، اليوم الاثنين، إن الوزارة وضعت تراجع أسعار الحاصلات والمواد الخام، ومتوسط إنفاق الوزارات والمؤسسات العامة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي في حسابها عندما قدرت العجز المنتظر في حصيلة الضرائب خلال العام الحالي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزيرة قولهاأمام جلسة استماع للبرلمان الإندونيسي اليوم، إن متوسط إنفاق الوزارات والمؤسسات العامة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي كان 65% مقابل 4ر60 %خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضافت أنه يتوقع أن يكون عجز الميزانية خلال العام الحالي أعلى قليلا من 2% من إجمالي الناتج المحلي.

يأتي ذلك فيما تحسنت قيمة الروبية أمام الدولار مع اقتراب العام من نهايته، بفضل زيادة إقبال المستثمرين على السندات على خلفية المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي والغموض المحيط بالاقتصاد العالمي ككل.