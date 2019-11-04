حلفاء ترامب الجمهوريون يكثفون جهودهم للكشف عن مسرب مكالمة أوكرانيا

أكد بعض النواب الجمهوريين رغبتهم في الكشف عن مسرب مكالمة أوكرانيا الذي تسببت شكواه في بدء التحقيق لمساءلة الرئيس دونالد ترامب واتهامه بالتقصير ويكثفون من دراسة المقالات الواردة في وسائل الإعلام المحافظة للتأكيد على نظريات هوية هذا الشخص.

وأشارت وكالة أنباء بلومبرج إلى أنه في الأيام الأخيرة، حدد العديد من الجمهوريين المحافظين اسم شخص يتكهنون بأنه هو مسرب المكالمة. وقام السيناتور راند بول من ولاية كينتاكي ومجموعة من النواب الجمهوريين بمشاركة روابط على موقع تويتر لهذه المقالات.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال وغيرها من وسائل الإعلام قد أفادت بأن مسرب المكالمة هو ضابط في وكالة الاستخبارات المركزية.

وواصل الرئيس ترامب وحلفاؤه التشكيك في دوافع هذا الشخص وألمحوا إلى أنه جزء من جهد حزبي للإطاحة بترامب من الرئاسة.

وقال نواب جمهوريون إن الشعب الأمريكي له الحق في معرفة هوية مسرب المعلومات الخاصة بمكالمة ترامب برئيس أوكرانيا فلوديمير زيلينسكي.

إلا أن هذه الجهود أثارت المخاوف بين الديمقراطيين ومحاميي مسرب المكالمة بشأن سلامته الشخصية.

وقال ترامب فى تغريدة على تويتر اليوم الأحد إنه يتعين الكشف عن الشخص الذى سرب معلومات مكالمته مع الرئيس الأوكراني.

وأكد إن وسائل الإعلام الكاذبة تعرف أنه ذراع للحزب الديمقراطي ولا تريد الكشف عنه لأنه ستكون هناك موجة عارمة من الغضب.

وطالب بالكشف عن هوية ذلك العميل قائلا: "اكشفوا عن مسرب المعلومات وأنهوا خدعة المساءلة بالتقصير".