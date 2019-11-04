المشاط: ١٥% زيادة في إعداد السياحة البريطانية

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن السياحة البريطانية إلى مصر ارتفعت منذ يناير إلى سبتمبر هذا العام بنسبة 15.5% عن نفس الفترة في العام الماضي، مشيرة إلى أن استئناف الطيران من المملكة المتحدة إلى شرم الشيخ من شأنه أن يزيد من السياحة البريطانية إلى مصر، خاصة وأن شرم الشيخ من المقاصد المفضلة لدى الشعب البريطاني.

جاء ذلك خلال لقاء عقدته «المشاط»، مع قناة «BBC» من الجناح المصري المشارك في بورصة لندن الدولية للسياحة World Travel Market WTM2019؛ حيث استضاف المذيع الانجليزي الشهير أرون هيسلهيرست الوزيرة في برنامج BBC Business Report، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات بورصة لندن التي تستمر خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري في العاصمة البريطانية لندن.

وأشاد «هيسلهيرست» في مقدمة البرنامج بالتطوير الذي يشهده قطاع السياحة في مصر، وأشار إلى قرار الحكومة البريطانية برفع قيود الرحلات الجوية إلى مطار شرم الشيخ.

وقالت الوزيرة إن قرار الحكومة البريطانية باستئناف الطيران إلى مدينة شرم الشيخ من شأنه أن يؤدي إلي دفع العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في مجال السياحة، مؤكدة أن مصر ترحب بعودة السائحين البريطانيين إلى مدينة شرم الشيخ.

وأشارت إلى أن هذا القرار يؤكد قناعة السلطات البريطانية بالأمن والأمان الذي تتمتع به مصر خاصة بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعزيز منظومة الأمن على كافة المستويات سواء في المطارات أو المناطق السياحية، كما أن القرار بمثابة رسالة للعالم تؤكد أن مصر آمنة، وأن الحكومة المصرية تضع أمان السائح كأولوية تحرص على تحقيقها بكافة السبل وبما يتماشى مع المعايير الأمنية الدولية التي يتم تطبيقها في أكبر مطارات العالم.

وتحدثت الوزيرة عن الحركة السياحية الوافدة إلى مصر والتي شهدت زيادة ملحوظة، موضحة أن جميع المؤشرات الإيجابية تؤكد أن العام الحالي سوف يُختتم بأرقام سياحية جيدة جدا، ومشيرة إلى النتائج غير المسبوقة في الإيرادات السياحية والتي زادت بـ 28% لتصل 12.6 مليار دولار في العام المالي 2018/2019 لتعد الأعلى في تاريخ قطاع السياحة في مصر.

وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط عن إشادة المؤسسات الدولية بالأوضاع الأمنية في مصر، حيث حصلت مصر على جائزة "الريادة الدولية في السياحة" لهذا العام من المجلس الدولى للسياحة والسفر WTTC ، تقديرا لجهودها في تعزيز قطاع السياحة المصرى ليكون أكثر صلابة وقدرة على تحمل الصدمات، كما اوضح التقرير الأخير للمجلس الدولى للسياحة والسفر أن جهود الدولة المصرية لتحسين الأوضاع الأمنية قد ساعد فى زيادة السياحة بمعدل 16.5٪ وهو 4 أضعاف متوسط النمو العالمي وهو ٣,٩٪، علاوة على ذلك فقد حققت مصر رابع أعلى نمو في الأداء عالميا في مؤشر تنافسية السفر والسياحة، وكانت مصر الأفضل اداء بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما يخص مؤشر الأمن والسلامة وذلك وفقا لتقرير منتدى الاقتصاد العالمي للتنافسية في السفر والسياحة لعام وأوضحت الوزيرة أن الجناح المصرى المشارك في المعرض هذا العام تم تصميمه وتنفيذه بطريقة مبتكرة تجمع الأصالة بالتكنولوجيا الحديثة، مشيرة إلى أنه يحتوى على نماذج مقلدة من بعض مقتنيات الملك توت عنخ آمون وذلك بالتزامن مع افتتاح المعرض المؤقت للملك توت عنخ آمون الذى يقام في لندن للجمهور منذ 1 نوفمبر الجاري ولمدة 6 أشهر، موضحة أن ذلك يعد فرصة للترويج لافتتاح المتحف المصرى الكبير GEM 2020 الذي يعد أحد ركائز محور الترويج والتنشيط في برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة.