أمريكا وتايوان تجريان تدريبات سيبرانية لمواجهة هجمات من الصين وكوريا الشمالية

أفادت وكالة الأنباء المركزية التايوانية بأن تايوان والولايات المتحدة بدأتا اليوم تدريبات سيبرانية غير مسبوقة تستمر أسبوعا في تايبيه للتدريب على مكافحة هجمات سيبرانية محتملة قد تشنها كوريا الشمالية أو الصين أو غيرهما.

وفي كلمة خلال مراسم إنطلاق التدريبات التي تحمل اسم "التدريبات السيبرانية الهجومية والدفاعية"، قال القائم بأعمال مدير "المعهد الأمريكي في تايوان" ريموند جرين إن مجموعة التدريبات الإلكترونية الدولية مع تايوان تركز على مكافحة تهديدات من كوريا الشمالية وغيرها.

وحذر جرين من أن "الأطراف الخبيثة تهدد صناعاتنا، ومؤسساتنا الديمقراطية، وسلامة بنيتنا التحتية الحيوية، بما في ذلك أنظمتنا المالية وشبكات الاتصالات".

وذكر أن العديد من الوكالات الأمريكية، وبينها وزارة الأمن الداخلي، تتعاون مع وزارة الأمن السيبراني في تايوان في إطار هذا البرنامج الذي تستضيفه مؤسسة "مايكروسوفت تايوان".

ونقلت الوكالة المركزية التايوانية عن كبير مستشاري مجلس الأمن القومي التايواني "دي.تي. لي" القول إن الحكومة في تايبيه والهيئات العامة تتعرض شهريا لنحو 30 مليون هجوم إلكتروني، يتم اعتراض 99ر99% منها بنجاح.