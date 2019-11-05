وافق مجلس التخطيط الاستثماري في صندوق التقاعد الكندي اليوم الاثنين على شراء شركة طاقة الرياح والشمس "باترن إنيرجي جروب" في صفقة تقدر بحوالي 63ر2 مليار دولار.

ووفقا لبيان صادر عن شركة الطاقة المتجددة، فإن مساهميها سيحصلون على 75ر26 دولار مقابل كل سهم من الأسهم العامة لها، وهو ما يقل بنسبة 8ر3% عن سعر السهم في ختام تعاملات يوم الجمعة الماضي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن "باترن" تشتري محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث تمتلك 28 محطة طاقة رياح وطاقة شمسية في الولايات المتحدة وكندا واليابان إلى جانب مشروعات إضافية في المكسيك.

ومن المتوقع اتمام هذه الصفقة خلال الربع الثاني من العام المقبل، وذلك بعد شهور من سعي شركات أخرى إلى شراء "باترن".

وبلغت إيرادات "باترن" خلال الربع الثالث من العام الماضي 119 مليون دولار وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين.