سفير الهند يتوقع عقد صفقات في المنتدى الإقليمي لبلاده مع غرب آسيا وشمال إفريقيا

• كواليشيرايث: 111 مليار دولار واردات الهند من دول المنطقتين و54.8 مليار دولار صادرات





توقع السفير الهندي في مصر، راهوال كواليشيرايث، توقيع عدد من الصفقات بين الشركات الخاصة الهندية، ونظيراتها من دول شمال إفريقيا وغرب آسيا في المنتدى الذي يقيمه كل من اتحاد الصناعات وبنك الصادرات في بلاده بالقاهرة الأربعاء والخميس المقبلين.

وأضاف كواليشيرايث، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن الوفد الهندي الذي سيزور مصر برئاسة وزير التجارة، هارديب سينج بوري، لا يعتزم توقيع اتفاقات رسمية مع الحكومة، ولن يزور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإن كان المسئولون في السفارة، يعرضون بشكل دائم التسهيلات التي تقدمها القاهرة في المنطقة للمستثمرين الهنود.

وكان السفير صرح في مؤتمر سابق قبل عدة أشهر، بأن هناك عددا من رجال الأعمال الهنود، أبدوا رغبتهم بالاستثمار في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.

وقال مدير اتحاد الصناعات الهندي، هاريداس، إن هناك تعاونا وثيقا مع نظيره المصري، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم معه في وقت سابق، ويتم التعامل معه بشكل قطاعي، كما تنظم حملات ترويجية مشتركة بين البلدين.

وأضاف هاريداس أن الهند تعقد مؤتمرا سنويا بالشراكة مع القارة الإفريقية منذ نحو 14 عاما، لكن مؤخرا قررت عقد مؤتمرات متعددة مع مناطق بعينها مثل غرب إفريقيا وجنوبها.

وبحسب السفير، يتم عقد المنتدى الإقليمي للهند ودول غرب آسيا وشمال إفريقيا لأول مرة، حيث تم اختيار القاهرة لعقد المنتدى بسبب سرعة استجابة مصر لطلب إقامة المنتدى مقارنة بالدول الإفريقية الأخرى، بالإضافة إلى استقرارها بعد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو مرتفعة بلغت نحو 5.5%، واستقرار سعر الصرف بها، علاوة على ذلك، فإن مصر شريك تجاري واستثماري مهم لبلاده، وتبلغ استثمارات الهند في مصر نحو 3 مليارات دولار، مقابل 50 مليون دولار استثمارات مصرية في الهند.

وأضاف أن المؤتمر يسعى لدعم علاقات استثمارية وتجارية مع دول المنطقتين، مشيرا إلى أن صادرات الهند لتلك الدول بلغت 54.8 مليار دولار في العام المالي الماضي 2018-2019، مقارنة بواردات 111 مليار دولار، موضحا أن هذه الأرقام تعكس أهمية تنمية العلاقات مع المنطقتين، خاصة أن نسبة رئيسية من واردات الهند منها مشتقات بترولية.

ويشارك في المؤتمر ممثلين لنحو 55 شركة هندية، ونحو 250 فردا من الهند وشمال إفريقيا وغرب آسيا، ويعقد نحو 7 جلسات لقطاعات متعددة منها: الطاقة الجديدة والمتجددة والاتصالات.