«حقوق الإنسان» بالعراق تطالب بالتحقيق مع المسئولين عن إطلاق النار على المتظاهرين بكربلاء

دعت مفوضية حقوق الانسان العراقية، اليوم الاثنين، الى احالة عناصر الأمن الذين قاموا بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين خلال أحداث القنصلية الإيرانية في كربلاء للتحقيق".

وأدانت المفوضية ـ في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" ـ "استمرار سقوط الشهداء والمصابين"، داعية "القوات الأمنية الى الالتزام التام بتطبيق معايير الاشتباك الأمن وعدم استخدام الرصاص الحي واحالة الأشخاص الذين أطلقوا النار بشكل مباشر تجاه المتظاهرين للتحقيق".

وطالبت "كافة المتظاهرين بالبقاء في الأماكن المخصصة للتظاهرات والحفاظ على سلمية التظاهرات وعدم تعريض المباني الدبلوماسية للخطر، كون ذلك يعد خرقا للاتفاقيات الدولية الملزمة للعراق"، مشددة على ضرورة "الابتعاد عن اي احتكاك يولد سقوط ضحايا بين الطرفين".

وكان متظاهرون غاضبون حاصروا أمس الأحد، القنصلية الايرانية في كربلاء، وأحرقوا الإطارات قربها، كما تم وضع العلم العراقي على جدارها، إلا أن القوات الأمنية قامت بتفريقهم؛ ما أدى إلى مقتل 4 متظاهرين بالرصاص الحي وإصابة آخرين خلال مواجهات مع قوات الأمن العراقية لدى محاولتهم دخول القنصلية الإيرانية.