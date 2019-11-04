 رئيس الوزراء الأردني يطلب من أعضاء حكومته تقديم استقالاتهم تمهيدا لإجراء تعديل وزاري - بوابة الشروق
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رئيس الوزراء الأردني يطلب من أعضاء حكومته تقديم استقالاتهم تمهيدا لإجراء تعديل وزاري

رئيس وزراء الأردن عمر الرزاز
رئيس وزراء الأردن عمر الرزاز
محمد عبد الجليل
نشر فى : الإثنين 4 نوفمبر 2019 - 5:59 م | آخر تحديث : الإثنين 4 نوفمبر 2019 - 5:59 م

طلب رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز من أعضاء حكومته، تقديم استقالاتهم، تمهيدًا لإجراء تعديل وزاري، وفقًا لما أوردته فضائية "سكاي نيوز عربية"، في خبر عاجل لها، منذ قليل.


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