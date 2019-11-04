رئيس الوزراء الأردني يطلب من أعضاء حكومته تقديم استقالاتهم تمهيدا لإجراء تعديل وزاري

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طلب رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز من أعضاء حكومته، تقديم استقالاتهم، تمهيدًا لإجراء تعديل وزاري، وفقًا لما أوردته فضائية "سكاي نيوز عربية"، في خبر عاجل لها، منذ قليل.