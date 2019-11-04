رئيس الوزراء الأردني يطلب من أعضاء حكومته تقديم استقالاتهم تمهيدا لإجراء تعديل وزاري

طلب رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز من أعضاء حكومته، تقديم استقالاتهم، تمهيدًا لإجراء تعديل وزاري، وفقًا لما أوردته فضائية "سكاي نيوز عربية"، في خبر عاجل لها، منذ قليل.