عيد الحب بين مصطفى أمين و«القديس فلانتين»

تبادل «القلوب الحمراء، الورود، وأيضا الدباديب» بين المحبين، ووجودها مع طلاب المدارس والجامعات كتعبير عن مشاعر الامتنان لمدرسيهم وأساتذتهم، ومزينة لواجهات المحلات، وانتشار صورها، وتبادل التهاني على صفحات التواصل الاجتماعي، هي علامات دالة على «عيد الحب».

تحتفل قلوبنا بعيد الورود الحمراء مرتين، الأولى يوم الرابع عشر من فبراير«عيد الحب العالمي،عيد الفالنتين»، والثانية يوم الرابع من نوفمبر «عيد الحب المصري»، وعلى الرغم من تشابه طرق الاحتفال بهما إلا أن لنشأة كلا منهما قصة مختلفة.

«يوم الفلانتين» انتشرت عن بدايته الكثير من الروايات، لعل أشهرها، ما حدث في القرن الثالث الميلادي، في الإمبراطورية الرومانية، وبالتحديد إبان فترة حكم الإمبراطور كلاديوس الثاني، الذي منع الجنود من الزواج، حتى لايشغلهم الحب عن الحروب الكثيرة التي اعتاد خوضها، الأمر الذي اعترض عليه القديس «فلانتين»، وقام بتزويج الجنود سرا، ولكن ما لبث الأمر أن عرف من قبل الحاكم، وسجن القديس، وتم إعدامه يوم 14 فبراير، وأصبح هذا اليوم عيدًا للعشاق في كل ربوع العالم.

أما عيد الحب المصري والذي تحتفل به قلوبنا غدًا، فله قصة أخرى، تسردها الشروق في السطور التالية.

نشأت الفكرة عند مصطفى أمين، مؤسس دار أخبار اليوم مع أخيه علي أمين، وهو من رموز الصحافة في مصر، حين شاهد جنازة تسير في أحد شوارع منطقة السيدة زينب، وقد سار خلفها ثلاث رجال فقط، على خلاف المعتاد في جنازات المصريين، الأمر الذي أثار تعجبه، وجعله يسأل المارة عن هذا الرجل ليعلم منهم أنه عجوز توفي في عمر السبعين ولم يكن يحبه أحد.

فما كان من مؤلف كتاب «صاحب الجلالة الحب»، إلا أنه كتب في عموده «فكرة» بجريدة أخبار اليوم، في الرابع من نوفمبر عام 1988، مقترح بجعل هذا اليوم تاريخ لاحتفال المصريين بعيد حب خاص بهم، ليجددوا روابط المحبة والتواصل، ودعوة للتسامح، يتبادل فيه الناس بمختلف طوائفهم التهاني والهدايا، ولكن هذه الدعوة على الرغم من سموها وهدفها الراقي، لم تخلو من المعترضين الذين قالوا أنها دعوة للعشق والغرام، ومخالفة لتقاليدنا وعاداتنا.

لم ييأس مؤلف كتاب «الـ200 فكرة»، ودعا لعيد الحب في أكثر من مناسبة بعد ذلك، وجاهد ليجعلنا نحتفل بعيد حب خاص بالمصريين إلى يومنا هذا.

ولعل أحد الأسباب التي استند عليه مهاجموا فكرة مصطفى أمين، هو ما أشيع عنه حول ارتباطه بالحب والزواج من بعض فنانات جيله، وأكثر هذه الشائعات انتشارًا، ما تردد حول كونه الزوج الأخير والأقرب لقلب الراحلة الدلوعة شادية، وخاصة بعد كتابته لفيلم «معبودة الجماهير»، وقد نفى مصطفى أمين هذا الأمر، ولكن العديد من المقربين منهما قد أكد الخبر بل ووردت أنباء عن العثور على وثيقة زواجهما أثناء القبض عليه.

ولم تنته الشائعات المرتبطة بمؤلف كتاب«أفكار ممنوعة»، عند الدلوعة ولكنها وصلت إلى كوكب الشرق«أم كلثوم» الأمر الذي نفاه أيضا «أمين»وأكد أن ما تجمعهما هي علاقة صداقة قوية فقط.

استمرت الشائعات في مطاردة الصحفي الذي أنشأ جريدة وهو في عمر الثماني سنوات لنشر أخبار بيته بعنوان«الحقوق» بمشاركة أخيه التوأم علي، حيث انتشرت شائعة عن ارتباطه بالفنانة نجوى فؤاد، بعد أن ذكر عنها في أحد اللقاءات أنها«صاحبة قدم موسيقية من الدرجة الأولى»، ولكنه لم يعر هذه الشائعة أي إهتمام.

ويظل مصطفي أمين، وعموده«فكرة»، وجنازة الرجل السبعيني، هي أولى علامات مولد عيد الحب المصري.