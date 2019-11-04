امريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران

فرضت الولايات المتحدة اليوم الاثنين عقوبات جديدة على إيران استهدفت مسؤولين رئيسيين محيطين بالمرشد الأعلى الايراني اية الله على خامنئ،ودعت طهران إلى الافراج عن امريكيين يعتقد انهم محتجزون في الجمهورية الإسلامية .

وقالت الولايات المتحدة اليوم الإثنين،الذي وافق الذكرى الأربعين لازمة الرهائن الأمريكيين في إيران ، إن المسؤولين من بينهم متورطين في هجمات "إرهابية" في لبنان والأرجنتين،بحسب وكالة بلومبرج.

واستهدفت وزارة الخزانة الأمريكية المسؤولين الذين يحيطون بالمرشد الإيراني خامنئي ، وتنفيذ سياساته المزعزعة للاستقرار.،

وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين في بيان" هؤلاء الأفراد على صلة بسلوكيات خبيثة من قبل النظام ،بما في ذلك تفجير الثكنات البحرية الأمريكية في بيروت عام 1983والجمعية الأرجنتينية الإسرائيلية عام 1994 ، والتعذيب ، والقتل خارج نطاق القضاء ، وقمعالمدنيين ".

من بين المستهدفين إبراهيم رئيسي ، رئيس القضاء في إيران لتورطه في قمع الاحتجاجات العامة في عام 2009 ، و محمد محمدي جولبايجاني ، رئيس أركان المرشد الأعلى ، وعلي أكبر ولايتي ، مستشار المرشد الأعلى وزير خارجية سابق ساعد النظام الإيراني في مد خطوط الائتمان لنظام الرئيس السوري بشار الأسد ومتهم بانه وراء الهجوم على المركز اليهودي بالأرجنتين الذي اسفر عن مقتل 85 شخصا.

كما استهدفت العقوبات مجتبى خامنئي ، نجل المرشد الذي يمثله بصفة رسمية رغم لم يتم انتخابه أو تعيينه في منصب حكومي .

من جهة أخرى ،كشف ثلاثة مسؤولين من إدارة الرئيس دونالد ترامب ،تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، للصحفيين عن مكافأة قدرها 20 مليون دولار نظير الادلاء بمعلومات تؤدي إلى عودة الأمريكي روبرت ليفينسون ، عميل مكتب التحقيقات الاتحادي السابق الذي اختفى في عام 2007.

وتأتي العقوبات في إطار سياسة الضغوط القصوى التي تمارسها الولايات المتحدة ضد ايران، بسبب دعمها للأرهاب ،بحسب واشنطن.