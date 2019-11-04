مسؤول كويتي: نمو متسارع لقطاع الطيران المحلي خلال 10 سنوات

توقع رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية الشيخ سلمان الحمود الصباح أن تشهد البلاد نموا متسارعا في حركة الركاب والشحن خلال السنوات العشر المقبلة، ما يحقق إيرادات بقيمة حوالي 800 مليون دولار أمريكي سنويا.

وقال الشيخ سلمان، لدى افتتاحه اليوم الاثنين الاجتماع الخامس لمديري الطيران المدني في الشرق الأوسط الذي تستضيفه البلاد بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي بالشرق الأوسط ، إن التقديرات تشير إلى أن عدد المسافرين في عام 2037 سيصل إلى نحو 42 مليون راكب سنويا ما سيوفر نحو 40 ألف فرصة عمل، وسيفرض ضخ استثمارات ضخمة لتطوير قطاع النقل الجوي في الكويت.

كما أكد أن الإدارة العامة للطيران المدني اعتمدت منهجية جديدة تماشيا مع رؤية كويت جديدة 2035 ، وتتمثل مرتكزاتها الرئيسية في تحول البلاد لمركز إقليمي نشط في حركة العبور للربط بين الغرب والشرق لتنفيذ واحدة من أولويات الدولة التي تتبلور في تحديث البنية التحتية لقطاع الطيران المدني.

وقال إن اجتماع اليوم سيناقش قضايا الطيران المدني والمواضيع ذات الاهتمام المشترك في المنطقة ودعم وتسهيل سبل التعاون بين سلطات الطيران في المنطقة للوصول الى أفضل النتائج.

وأوضح رئيس الإدارة العامة للطيران أن الاجتماع يهدف أيضا إلى مراجعة وتبادل المعلومات الفنية والتخصصية ومراجعة أعمال مجموعات الإقليم في مجالات الطيران المختلفة من أمن وسلامة وتقديم الإرشادات اللازمة لضمان وتوسيع التعاون المشترك بين كيانات الإقليم.

ولفت إلى أن إدراة الطيران المدني تقوم حاليا بمراجعة التشريعات الحالية وتحديثها لتأتي متناغمة مع توصيات المنظمة الدولية للطيران المدني ومع السياسات المتبعة في مجال النقل الجوي.

وذكر الشيخ سلمان أن التعاون الوثيق بين منظمة الطيران المدني الدولي وهيئات الطيران المدني في إقليم الشرق الأوسط كان له أثر بالغ في تطوير قطاع النقل الجوي في المنطقة.