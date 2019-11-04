تدشين مبادرة لمناهضة ختان الإناث والزواج المبكر والتنمر بالوادي الجديد

قال صلاح ميرغني مدير عام إدارة الخارجة التعليمية بالوادي الجديد، إنه تم تدشين مبادرة "دوّى"، والتي تشمل مبادرة "بنتي نور عيني" للقضاء على فكرة الزواج المبكر، ومبادرة "لا لختان الإناث"، و"لا للتنمر"، وذلك في مقر المركز الاستكشافي للعلوم بالخارجة.

وأضاف ميرغني أن يتولى تنفيذ الحملة وحدة تكافؤ الفرص بالإدارة، والتي تضم نخبة من المعلمين المتميزين القادرين على تحقيق أهداف المبادرات ونشر الوعي على مستوى المدارس، بالاشتراك مع عدة جهات مثل فرع المجلس القومي للمرأة ومجلس الأمومة والطفولة وفرع المجلس القومي للسكان ومركز النيل للإعلام.

وتابع أنه سيتم البدء في تنفيذ خطة العمل من خلال نشر الوعي لدى الطلاب والمعلمين بالمدارس، وبالأخص الإعدادية والثانوية؛ بهدف التوعية بأخطار ختان الإناث والعواقب الوخيمة للزواج المبكر ومنع التنمر، وحماية المجتمع من تلك المفاهيم الخاطئة والحفاظ على حقوق الفتيات.

وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ المبادرة على مدار العام الدراسي، لتشمل جميع المدارس التابعة لإدارة الخارجة التعليمية.