وكيل وزارة المالية الإماراتي: نعمل لإصدار سندات اتحادية في 2020

كشف يونس الخوري وكيل وزارة المالية الإماراتي عن توجه لإصدار سندات اتحادية في عام 2020 لتمويل بعض المشاريع، من دون أن يخل ذلك بالتزام الحكومة الاتحادية بعدم تسجيل أي عجز في الميزانية.

ونقل موقع "العربية نت" اليوم الاثنين عن الخوري القول:"وزارة المالية بعد صدور قانون الدين العام، بالتنسيق مع المصرف المركزي والجهات الاتحادية الأخرى، لديها النية ببدء إصدار السندات لتحقيق أهداف معينة في دولة الإمارات، ولا تستخدم العوائد في تمويل الميزانية إلا في بعض المشاريع الرأسمالية، والقانون حكم نسبة استخدام السندات لتمويل تلك المشاريع، ونحن بمرحلة التقييم الائتماني للدولة واختيار البنوك المناسبة".

وأوضح :"دستور دولة الإمارات يحكم العمليات، وميزانية الدولة يجب أن تكون بعجز صفري أو فائض بالميزانية، وبالتالي وزارة المالية تحقق الميزانية من خلال الالتزام بما ذكر في الدستور والقانون الاتحادي الذي يحكم الميزانية العامة".

وأضاف :"لدينا منظومة في الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارات، ونضع في الاعتبار النمو الاقتصادي الموجود والأنشطة الاقتصادية المتاحة والإيرادات المتوقعة ... ووصلنا لدرجة عالية من الدقة في التنبؤات فيما يخص الإيرادات، وأصبحت الميزانيات بالتالي تحقق الأهداف المطلوبة".