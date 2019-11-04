المكسيك ضيف الشرف المؤتمر الصحفي لمهرجان القاهرة

يقام الآن المؤتمر الصحفي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور اللجنة الاستشارية العليا للمهرجان، وعدد من أعضاء لجان التحكيم، بالإضافة إلى الناقد أحمد رزق الله، ممثلا عن أسرة المدير الفني للمهرجان يوسف شريف رزق الله، والمنتجة ماريان خوري مخرجة فيلم «احكيلي» المشارك في المسابقة الدولية للدورة الـ41.

وتحل المكسيك ضيف الشرف المؤتمر، فقد حضر سفير المكسيك في القاهرة خوسيه أوكتابيو تريب، وقدم كلمة قال فيها إنه سعيد باختيار دولة المكسيك ضيف شرف المهرجان، وإن هذا القرار يعد شرفا كبيرا للمكسيك وصناعتها السينمائية، كما يعد حافزا هاما لاكتشاف مجالات جديدة للتعاون بين المكسيك وإفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف السفير خلال كلمته، أن السينما المكسيكية تمر الآن بعصر إزدهار؛ فقد وصل عدد الحاصلين من السينمائيين المكسيكيين على جائزة الأوسكار إلى 32 شخصا، 5 منهم حصلوا على جائزة أفضل مخرج، و5 على جائزة أفضل تصوير، وجائزة أفضل فيلم.

وتابع السفير المكسيكي قائلا: "في عام 2018، حصلت السينما المكسيكية على 78 جائزة من 23 دولة، وهذه مؤشرات تظهر أن صناعة السينما المكسيكية في تطور مستمر، إلى جانب إنتاجها لـ176 فيلما خلال عام 2017، أما في عام 2018 فقد أنتجت 186 فيلما محطمة بذلك الأرقام القياسية، حيث نمت صناعة السينما بمعدل 4 أضعاف مقارنة بمعدل نمو الاقتصاد الكلي للمكسيك".

كما أشار إلى أن مهرجان القاهرة السينمائي، يعد نافذة لفتح مجال جديد للتعاون بين مصر والمكسيك، مع الأخذ بالاعتبار المكانة الكبيرة التي تتمتع بها مصر في مجال الصناعة السينمائية، وكذلك تواجد العديد من الخبراء السينمائيين في القاهرة.

وتقام الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال الفترة من 20 حتى 29 نوفمبر الجاري، بدار الأوبرا المصرية، ويعرض خلالها 150 فيلما تمثل 63 دولة من بينها 18 فيلما يعرض عالميا للمرة الأولى، و17 في عرضها الدولي الأول، و84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكان المهرجان قد كشف مؤخرا عن افتتاح الدورة الـ41 بعرض فيلم «الأيرلندي» للمخرج مارتن سكورسيزي، وبطولة روبرت دينيرو، وآل باتشينو في عرضه الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أعلن أيضا عن منح جائزة فاتن حمامة التقديرية، في حفل الافتتاح، لكلا من المخرج المصري الكبير شريف عرفة، والممثل وكاتب السيناريو ومخرج الرسوم المتحركة تيري جيليام، الذي حصل على جائزة البافتا وترشحت أفلامه وفازت بجوائز أوسكار وجولدن جلوب، كما أعلن عن منح جائزة فاتن حمامة للتميز للفنانة المصرية منة شلبي.