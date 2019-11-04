الجيش الوطني السوري ينفي تعرض رتل عسكري أمريكي لاطلاق نار من منطقته

نفى الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني السوري المعارض يوسف حمود،لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) " تعرض رتل عسكري أمريكي للاستهداف من المنطقة التي يسيطر عليها في ريف الحسكة الشمالي الغربي في سورية أمس الأحد".

كانت مصادرإعلامية في محافظة الحسكة السورية قد صرحت لـ(د.ب.أ) أن رتلا عسكريا امريكيا تعرض لإطلاق نار في منطقة العالية غرب بلدة تل تمر التي يسيطر عليها الجيش الوطني السوري الموالي لتركيا .

وأضاف أن القوات الأمريكية تتجمع حالياً في قاعدة قسروك 70 كم غرب القامشلي للتوجه ليلاً باتجاه الحدود السورية العراقية .