قال مروان محسن مهاجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي إن الطبيب المعالج لم يعطه موعدًا محددًا لإزالة واقي الوجه، مشيرًا إلى أنه عندما يشعر بتحسن سيتوقف عن ارتدائه.

وأضاف محسن في تصريحات تلفزيونية عبر قناة ناديه أمس الأحد: "نركز هذا الموسم على كل البطولات وبالأخص دوري أبطال إفريقيا، هناك تركيز وجدية في معسكر دبي".

وتابع: "أتمنى مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي مرة أخرى، الموسم الماضي كنا نمر بظروف صعبة، النادي الأهلي لا يخسر بخماسية".

واستطرد مروان: "لا أعلم ما كان يحدث داخل الملعب وقتها، لم نستوعب كلاعبين مجريات اللعب، وكنا ننادي على بعضنا ولا نسمع أصواتنا، لدنيا غل ونريد مواجهة صن داونز مرة أخرى".

وواصل: "أنا ألعب في النادي الأهلي، الأكبر في إفريقيا والشرق الاوسط، وأتدرب بشكل جيد ولا يفرق معي ما يقال عني من انتقادات ولا ألتفت له، جمهور الأهلي خلفي وأهم شىء أسعد الجماهير، والأهلي دائمًا يكون رقم واحد".

وواصل: "المدرب الجديد رينيه فايلر تركيزه مع كل اللاعبين ويتحدث معنا باستمرار في التدريبات، ونلعب كرة على الأرض ولا نمل وهذا شيء مميز".

وتحدث عن علاقته بوليد أزارو وجونيور أجاي قائلا: "أتمنى لهما الخير حتى لو كنت مستبعدًا من القائمة، لأنه من الممكن أن أمر بنفس الموقف وأكون أساسيًا وهما مستبعدان، هذه الروح متواجدة في الأهلي ولا توجد في أي ناد آخر".

وأشار: "اللاعب الجديد يدخل على الفريق وكأنه متواجد معنا منذ عشر سنوات في الأهلي، ويعلم أننا مطلوب مننا المكسب باستمرار ولا يوجد شيء اسمه الخسارة".

واختتم: "جمهور الأهلي يعطينا دافعًا وحماسًا كبيرًا، ولا يوجد استهتار هذا الموسم، نعدهم أننا سنقدم الكرة التي تليق بالقلعة الحمراء".