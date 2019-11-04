اتحاد جدة السعودي يعين الهولندي تين كات مدربا جديدا له

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي رسميًا مساء اليوم الأثنين تعيين الهولندي هينك تين كات مدربًا للفريق الأول خلفًا للتشيلي لويس سييرا الذي تمت اقالته بسبب سوء نتائج الفريق في دوري الامير محمد بن سلمان .

وذكر الاتحاد في بيان رسمي مساء اليوم "يعلن المركز الإعلامي تعاقد مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي مع المدرب الهولندي هينك تين كات لتدريب الفريق الأول بعقد يمتد إلى نهاية الموسم الجاري، مع أفضلية التجديد لموسم آخر".

وأوضح البيان أن التعاقد مع المدرب تين كات جاء بعد مفاضلة بين عدد من الملفات التدريبية، ووجد بأنه الأنسب لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة، لتعوده على أجواء المنافسة في منطقتنا، بعد أن عمل في الإمارات.

ويملك تين كات مسيرة تدريبية طويلة، إذ درّب أندية تشيلسي الإنجليزي، وباناثانياكوس اليوناني وشباب الأهلي دبي والوحدة والجزيرة الإماراتية، وسبارتا روتردام الهولندي، وشاندونج الصيني.

ومنذ فوزه 3/1 على التعاون، خسر الاتحاد 1/2 أمام الحزم، وصفر /1 أمام الوحدة، و1/ 2 أمام أبها، و1 /2 أمام الأهلي.

ويلعب الاتحاد مع الاتفاق، يوم 24 نوفمبر في الجولة العاشرة، علمًا بأن الاتفاق يملك عشر نقاط من تسع مباريات في المركز الحادي عشر، مقابل تسع نقاط للاتحاد في المركز الثالث عشر.

ويقود الاتحاد حاليًّا، المدرب السعودي محمد العبدلي، بعد تكليفه بالمهمة الفنية بشكل مؤقت خلال الفترة الماضية.