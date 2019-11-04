الدفاع الجزائرية: مقتل إرهابي وتدمير ثلاثة عشر مخبأ للإرهابيين شمال ووسط البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الاثنين، القضاء على إرهابي "مطلوب " بولاية "تيبازة" شمال البلاد ، وتدمير ثلاثة عشر مخبأ للإرهابيين بولاية "باتنة " الواقعة شمال شرق البلاد.

وذكرت الوزارة - في بيان لها اليوم ، أنه في إطار مكافحة الإرهاب، وإثر كمين بمنطقة جبل "الرياشة"، بلدية "الداموس" ، بولاية "تيبازة" ، تمكنت قوات الجيش من القضاء على إرهابي بحوزته بندقية آلية رشاش من طراز "كلاشنيكوف" ، مشيرة إلى أن العملية مازالت متواصلة.

وأضافت الوزارة - في بيانها - أن قوات الجيش بولاية "باتنة " دمرت ثلاثة عشر مخبأ للإرهابيين؛ عثر بأحدها على جثة أحد الإرهابيين القتلى خلال عمليات سابقة، بالإضافة إلى 27 قنبلة "تقليدية الصنع" ومواد غذائية، وملابس، وأغراض مختلفة، كما تم العثور على بندقية آلية من نوع "كلاشنيكوف " بولاية "غرداية" - وسط البلاد.