«يورونيوز»: اعتقال وزير في زيمبابوي لإساءته استعمال سلطاته

ذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية أن لجنة مكافحة الفساد في زيمبابوي ألقت اليوم /الاثنين/ القبض على أحد الوزراء لإساءته استعمال سلطاته والتسبب في خسائر للحكومة بلغت 3.7 مليون دولار.

وأضافت القناة أن اللجنة ألقت القبض على الوزير يورام جامبو، وزير الدولة لشؤون الرئاسة، للاشتباه في استغلاله شركة طيران تشكلت عام 2017 وذلك لصالح أقاربه ومصالح خاصة.

وأشارت يورونيوز إلى أن جامبو، الذي كان وزيراً للنقل في زيمبابوي في ذلك الوقت، متهم كذلك باستغلال منصبه عن طريق إعادته تعيين مدير شركة مملوكة للدولة على الرغم من إدانته قضائيا بالفساد.