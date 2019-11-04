شركة طيران «أيبيريا» تعتزم شراء «أير يوروبا» مقابل مليار يورو

أعلنت مجموعة "إنترناشيونال كونسليدتيد أيرلاينز جروب" (آي.أيه.جيه) للطيران، اليوم الاثنين، أن شركة الطيران الإسبانية التابعة لها "أيبيريا" وافقت على الاستحواذ على شركة الطيران الإسبانية الخاصة "أير يوروبا" مقابل مليار يورو نقدا.

وذكرت المجموعة التي تمتلك أيضا شركة الطيران البريطانية "بريتش أيروايز" أن الصفقة تتيح فوائد كبيرة سواء بالنسبة للنفقات أو الإيرادات، مضيفة أنها ستنعكس على الأرباح التراكمية للمساهمين خلال العام الأول لها، كما ستؤثر على عائد آي.أيه.جي على الاستثمار بحلول العام الرابع بعد اتمامها.

ومن المتوقع اتمام الصفقة خلال النصف الثاني من العام المقبل بعد الحصول على موافقات الجهات المعنية.

تسير أير يوروبا رحلات منتظمة محلية ودولية إلى 69 وجهة، منها خطوط في أوروبا و لأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة وشمال أفريقيا ودول البحر الكاريبي.

وبلغت إيرادات أير يوروبا في العام الماضي حوالي 1ر2 مليار يورو وبلغت أرباح تشغيلها 100 مليون يورو. ونقلت في العام الماضي 8ر11 مليون راكب ووصل حجم أسطولها في نهاية العام إلى 66 طائرة.

من ناحيته قال ويللي وولش الرئيس التنفيذي لمجموعة (آي.أيه.جي) إن "الاستحواذ على أير يوروبا سيضيف قدرة تنافسية جديدة وفاعلية النفقات إلى (آي.أيه.جي) ويعزز مكانة مدريد لمركز طيران أوروبي محوري ويحقق ريادة (آي.أيه.جي) في سوق جنوب الأطلسي ولذلك سيحقق قيمة مالية إضافية لمساهمينا".