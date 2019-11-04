ضبط المتهمين باختطاف عامل وطلب فدية من أهله بالمنيا

تمكن قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم، بالإشتراك مع أمن المنيا من ضبط المتهمين بإختطاف أحد الأشخاص ومطالبة أهليته بدفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه لوجود خلافات مالية بينهم.

تبلغ لمركز شرطة ملوى بمديرية أمن المنيا من "ربة منزل" مقيمة بدائرة المركز بتلقيها إتصال من نجلها "عامل" مقيم بذات الدائرة أبلغها خلاله بإختطافه من قِبل شخصين - حدد إسمهما ولا يعلم باقى بياناتهما- مُقيمان بدائرة مركز شرطة سمالوط شرق ، بإستخدام سيارة ملاكى وطلبهما مليون جنيه كفدية لإطلاق سراحه، وذلك على إثر حدوث مشادة كلامية بينهم أثناء تقابله معهما أعلى كوبرى النيل بملوى بسبب إدعائهما إستيلائه وآخرين على مبلغ مالى منهما نظير بيعه لهما تمثال أثرى مزيف.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة مباحث المنيا، أسفرت جهوده عن أن مرتكبى الواقعة " 3 أشخاص ، جميعهم مقيمين بسمالوط شرق . وبتقنين الإجراءات تم استهدافهم، وتبين عدم تواجدهم، وتم ضبط السيارة المستخدمة أسفل منزل أحدهم، وفى وقت لاحق حضر المتهمين من تلقاء أنفسهم وبصحبتهم المجنى عليه، وأنكروا قيامهم إختطافه وعللوا تواجده صحبتهم لإنهاء بعض الخلافات المالية بينهم وصديق للمجنى عليه "تاجر " مقيم بدائرة مركز شرطة ملوى.

بإعادة مناقشة المجنى عليه أنكر ماجاء بأقوال المتهمين، وقرر بسابقة تلقيه إتصال من صديقه طلب خلاله منه التوجه لمقابلة المتهمين الأول والثانى بإحدى المقاهى بالقرب من كوبرى النيل بدائرة مركز شرطة ملوى، وقيامه بإصطحابهما لمسكن صديقه بدائرة المركز، وحال إستقلالهما الدراجة النارية خاصته طلب منه أحدهما التوقف وفوجئ بقيامهما بتكبيله وإصطحابه عنوة داخل السيارة قيادة أحد المتهمين وتوجهوا لإحدى الوحدات السكنية بمدينة المنيا الجديدة للضغط على صديقه لدفع مبالغ مالية مدين بها لهم، وبمواجهة المتهمين أيدوا ما جاء بأقوال المجنى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.