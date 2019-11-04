النيابة العامة تفتح تحقيقا عاجلا في واقعة العثور على جثة شاب في قرية بسمنود

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قرر المستشار عماد سالم المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية، تكليف رئيس نيابة مركز سمنود بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة العثور على جثة شاب مقتولا ذبحا داخل توكتوك، وندب الطب الشرعي والأدلة الجنائية وسماع أقوال شهود العيان بنطاق قرية ميت بدر حلاوة في مركز سمنود.

كان مدير أمن الغربية اللواء محمود حمزة، قد تلقى إخطارا من العقيد أحمد العيدروسي مأمور مركز سمنود، بالعثور على جثة شاب ملقاة وسط الزراعات داخل توكتوك في قرية ميت بدر حلاوة بدائرة المركز.

وكشفت مصادر أمنية أن الجثة لشاب لم يتجاوز 25 عاما من عمره، يدعى "إسلام م." وبها طعنات في أماكن متفرقة من جسده، وملقاة بجوار توكتوك وسط الزراعات بمنطقة نائية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالحادث وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.