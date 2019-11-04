 رئيسة أستونيا تصل إلى الكويت في زيارة رسمية لمدة 3 أيام - بوابة الشروق
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رئيسة أستونيا تصل إلى الكويت في زيارة رسمية لمدة 3 أيام

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 4 نوفمبر 2019 - 7:37 م | آخر تحديث : الإثنين 4 نوفمبر 2019 - 7:37 م

وصلت إلى الكويت اليوم الاثنين، رئيسة أستونيا كريستي كاليولايد، والوفد الرسمي المرافق لها، في زيارة رسمية لمدة ثلاثة أيام، تجري خلالها مباحثات رسمية مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

ومن المقرر أن تتناول مباحثات أمير الكويت ورئيسة أستونيا، أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجمل التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، خاصة وأن أستونيا تتبوأ عضوية مجلس الأمن للفترة من 2020 إلى 2021، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ويرافق رئيسة أستونيا في زيارتها للكويت، وفد تجاري كبير، برئاسة رئيس غرفة تجارة وصناعة أستونيا حيث سيقوم بمناقشة فرص تطوير التعاون التجاري، والصناعي، والسياحي بين البلدين، والوقوف على فرص تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، بما يسهم في تعزيز المصالح المتبادلة.


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