انتقد طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري قرار توقف بطولة الدوري لحين الانتهاء من كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، التي ستقام في مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل.

وقال يوسف عبر قناة تايم سبورتس "التوقف له سلبيات عديدة، لأنه يؤثر على تطور إيقاع الأداء".

وأضاف "لنا طموحات بتحقيق مركز متميز في جدول الدوري، لقد ضمنا البقاء للأسف في الجولة 34 من الموسم الماضي، ومع إبرام 11 صفقة جديدة والإبقاء على 17 لاعبا نغير جلد الفريق، لذا نمر بمرحلة وسط".

وتابع "بطولة الدوري هي الأصعب لأنها الأطول مدى، 34 جولة تتخللها مواقف متباينة سلبا وإيجابا، أما بطولة الكأس قصيرة وقد تكون الأقرب لكل الأندية، أي فريق يمكنه الفوز بكأس مصر إذا أراد وأصر وحالفه التوفيق".

وأشار في سياق آخر "الفوز على المحرق بهدفين دون رد خطوة مهمة في مباراة صعبة ضد خصم قوي وعنيد ويمتلك شخصية البطل، ولكن المشوار معلق لآخر دقيقة في مباراة العودة، إلا أن الفوز بهدفين بشباك نظيفة نتيجة مرضية، ولكن الفارق ليس حاسما قبل الإياب".

وواصل المدير الفني لزعيم الثغر "فريق الاتحاد قادر على الذهاب بعيدا في البطولة العربية، كل الاحتمالات واردة في كرة القدم بشرط الاجتهاد والتركيز لأقصى درجة، البطولة العربية تتسم بقاعدة أكبر، ونتمنى أن نصل للنهائي".