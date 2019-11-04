الجامعة العربية تعتبر السوق المشتركة للكهرباء ضرورة لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي

أكد السفير كمال حسن علي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية للقطاع الاقتصادي، أن الجامعة العربية تقوم في الأساس على تحقيق التكامل والتعاون الاقتصادي بين دولها، معتبرا أن السوق العربية المشتركة للكهرباء تمثل أهمية كبيرة لتحقيق هذا التكامل الاقتصادي العربي.

ونوه السفير كمال حسن - في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال المكتب التنفيذي لوزراء الكهرباء العرب، الذي عقد اليوم برئاسة مصر - بأهمية الاجتماع للتحضير للدورة الـ 13 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، غدا، بالقاهرة، مشيرا إلى أهمية الموضوعات التي يناقشها المجلس الوزاري خاصة في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة باعتبار أن هذه الموضوعات تهم مباشرة المواطن والاقتصاد العربي، خاصة ما يتعلق بموضوعات السوق العربية المشتركة للكهرباء، باعتبارها أحد الموضوعات الرئيسية لتحقيق التكامل الاقتصادي للدول العربية.

وأشاد بالتعاون القائم بين الجامعة العربية والمؤسسات الإقليمية والدولية المعنية، خاصة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والبنك الدولي لاستكمال الإطار المؤسسي للسوق العربية المشتركة للكهرباء.

وقال إن المكتب التنفيذي سيناقش عددا من الموضوعات المتعلقة بدعم قطاع الكهرباء في جمهورية الصومال إلى جانب دعم خطط أولويات إعادة الإعمار والتعافي بالجمهورية اليمنية، تنفيذا لقرارات القمة العربية التنموية في بيروت.