تعيين ميمي عبد الرازق مدير لقطاع الناشئين بالمصري

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قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية تعيين ميمي عبد الرازق المدير الفني السابق للفريق الأول مدير فني لقطاع الناشئين بالنادي خلفا لعباس نور الدين مدير قطاع الناشئين السابق الذي تقدم باستقالته لظروف صحية .

كما قرر مجلس الإدارة تعيين على السعيد مدير القطاع السابق مشرفاً عاماً على قطاع البراعم بالنادي .

يذكر أن ميمي عبد الرازق الذي كان يتولى مهمة المدير الفني للفريق الأول الموسم الماضي خلفا لحسام حسن قدم إستقالته قبل انطلاق الموسم الحالى من تدريب منتخب السويس لظروف صحية قاسية استدعت إجراء عملية دقيقة بالقلب .