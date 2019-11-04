فيتنام تطالب الصين باحترام الأنشطة الاقتصادية في البحر

طالب رئيس وزراء فيتنام، نجوين شوان فوك، نظيره الصيني، "لي كيه تشيانج" في بانكوك بكين، اليوم الاثنين، باحترام "الأنشطة الاقتصادية الاعتيادية في البحر"، بالتوافق مع القوانين الدولية، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لحكومة فيتنام.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن فوك القول،: إنه "يتعين على الدولتين "العمل معا للسيطرة بصورة جيدة على الخلافات، وعدم تركها تؤثر على العلاقات الثنائية"، مضيفا أنه على الدولتين العمل للحفاظ على السلام واستقرار الوضع بالمنطقة.

وأكد فوك أن فيتنام "تحمي بحزم سيادتها وأراضيها ومياهها وجزرها بالتوافق مع القانون الدولي".