مصرع وإصابة 45 شخصا إثر انقلاب حافلة في واد غربي الهند

أعلنت الشرطة الهندية مصرع خمسة أشخاص على الأقل وإصابة 40 آخرين صباح اليوم /الاثنين/ في ولاية "ماهاراشترا" الواقعة غربي البلاد، وذلك إثر سقوط حافلتهم في واد مطل على طريق "مومباي-بونا" السريع.

وقال داناجي تشيرش اجار، كبير المفتشين بقسم شرطة مدينة "خوبولي" -حسبما ذكرت شبكة "إن دي تي في" الهندية- إن نحو 47 شخصا كانوا متجهين من منطقة "ساتارا" إلى مدينة "مومباي" على متن حافلة خاصة، إلا أن سائق الحافلة فقد السيطرة على عجلة القيادة، ما أدى إلى سقوط الحافلة من على ارتفاع 40 قدمًا.

وأضاف اجار أن من بين المصابين سائق الحافلة، حيث تم نقل كافة المصابين إلى مستشفيات بـ"خوبولي"، مشيرا إلى أنه لم يتم التعرٌف بعد على هوية القتلى.

يذكر أن حوادث السير شائعة في الهند بسبب سوء البنية التحتية للطرق.