قصة عجوز يونانية أطعمت وأخفت أسرة يهودية من الحرب النازية بغرفة منزلها

خاطرت امرأة يونانية بحياتها لإخفاء عائلة يهودية عن النازيين خلال الحرب، وقالت إنها تستطيع الآن أن تموت بهدوء، بعد لم شمل العائلة التي كبرت بسبب حمايتها وإطعامها للأسرة الصغيرة خلال الحرب.

والتقطت بعض الصورلميلبوميني دينا، 92 عامًا، بينما كانت تمسك بيد العائلة التي أنقذتها خلال الحرب العالمية الثانية، خلال تواجدهم في نصب تذكاري لليهود في قاعة "هاشيموت" في القدس المحتلة، التي تضم أسماء يهود محرقة هتلر.

وبحسب ديلي ميل البريطانية، كانت هذه الزيارة العاطفية هي المرة الأولى التي يتم فيها لم شملها مع العائلة الإسرائيلية بالكامل الذين أخفتهم وأطعمتهم وحمتهم في أثناء الهولوكوست عندما كانت مراهقة منذ أكثر من 75 عامًا، وجلست دينا خلال الزيارة على كرسيها المتحرك بينما كانت الدموع تسيل على وجهها المتجعد.

تقول سارة ياناي، البالغة من العمر 86 عامًا، والتي كانت الأكبر بين الأخوة الخمسة المحتمين في منزل السيدة العجوز: "إنه شعور عاطفي للغاية لا يمكنني وصفه كنا مختبئين في منزلها هي أنقذت كل عائلتي".

وبحسب الموقع، فعندما بدأ النازيون في جمع اليهود للترحيل في أوائل عام 1943، زوّدهم أصدقاء العائلة من غير اليهود ببطاقات هوية مزيفة وأخفوا الأسرة اليهودية في علية مسجد قديم مهجور، حتى ظلوا هناك لمدة عام تقريبًا، وكانوا يسمعون الصراخ من يهود آخرين يتم القبض عليهم لكن في النهاية اضطروا للمغادرة لأن صحتهم أخذت في التدهور، وذهبوا إلى منزل دينا وشقيقتيها الأكبر سنًا، وكانت العائلة مكونة من 7 أفراد في منزل الأختين المكون من غرفة واحدة على مشارف المدينة، ليشاركن معهم حصصهم الغذائية الضئيلة.

وخلال التخفي، توفي أحد الأطفال، وهو صبي في السادسة من عمره يدعى شموئيل، بسبب إصابته بمرض خطير على الرغم من إرساله إلى المستشفى خوفًا من خطر الكشف عن هويته.

بعد ذلك بفترة وجيزة، ساعدت شقيقات دينا وأقاربها الأسرة الصغيرة على الفرار في اتجاهات مختلفة، وتوجهت يناي إلى الغابة، وذهبت أخرى إلى الجبال، فيما خرجت الأم مشيًا على الأقدام مع طفلين صغيرين على قيد الحياة بحثًا عن بقعة أخرى للاختباء.

قامت دينا وأخواتها اليتامى والفقيرات بتزويدهن بالملابس قبل مغادرتهم، حتى لملمت الأسرة شملها وانتقلت الى إسرائيل لتكوين حياة جديدة، حيث كان يوسي مور، البالغ من العمر 77 عامًا اليوم، مجرد رضيع وقتها، لكنه قال إنه لا يزال بإمكانه تذكر بعض الأشياء، مثل موت أخوه الأكبر واللطف الذي واجهوه من رجال الإنقاذ، الذين قدموا لهم ملجأ لمدة عامين تقريبا، قائلًا: "لقد ساعدتنا دينا وحمتنا وقدمت لنا الدواء والطعام والملابس وكل شيء لقد أحبتنا كثيرا".