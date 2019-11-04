3 أسماء مرشحة لخلافة إيمري في آرسنال

أصبح الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لفريق آرسنال على مقربة من الرحيل عن القيادة الفنية للجنرز بسبب استمرار النتائج السلبية للفريق بالدوري الإنجليزي.

وتناولت عدد من التقارير الإخبارية اليوم الإثنين احتمالات قرب رحيل إيمري عن منصب المدير الفني لآرسنال، وتحدثت ايضًا عن الأسماء المرشحة لخلافته.

وتعرض إيمري المدير الفني السابق لفريق إشبيلية وباريس سان جيرمان الفرنسي لموجة من الإنتقادات الحادة من قبل جماهير آرسنال وذلك بعد التعادل مع ضيفه وولفرهامبتون 1 – 1 في مباراة الجولة الـ11 من منافسات البريميرليج.

ويحتل آرسنال المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة، حيث تعادل الفريق في 5 مواجهات، وتلقى خسارتين.

صحيفة "ميرور" البريطانية ألقت الضوء على 3 أسماء مرشحة لخلافة إيمري في تولي القيادة الفنية لآرسنال وذلك في حال رحيله، يتقدمهم البرتغالي جوزيه مورينيو والإسباني ميكيل أرتيتا والإيطالي ماسيمليانو أليجري.

وأشارت الصحيفة، أن مورينيو يعد المرشح الأكبر لقيادة آرسنال، بفضل الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها المدرب البرتغالي في الدوري الإنجليزي، كونه قاد من قبل فريقي تشيلسي ومانشستر يونايتد، الأمر الذي يجعله لن يحتاج وقتًا للتأقلم.

وذكرت صحيفة "ميرور" أن أسلوب مورينيو فيما يتعلق بإنفاق الأموال لشراء اللاعبين ربما يكون العائق الوحيد لتوليه قيادة الجنرز المعروف بميزانيته المحدودة.

وانتقلت الصحيفة البريطانية للحديث عن الإسباني ميكيل أرتيتا الذي يعمل كمساعد لبيب جوارديولا في مانشستر سيتي، حيث أشارت إلى أنه يعد أحد المرشحين لقيادة الفريق بفضل العلاقة الجيدة التي تجمعه مع المسؤولين في آرسنال وجماهير النادي.

وتحدثت صحيفة "ميرور" عن المرشح الأخير ماسيمليانو أليجري، حيث وصفته بأنه أحد أفضل المرشحين لتولي المهمة، لكنه يفتقر إلى خبرة تدريب فريق في الدوري الإنجليزي.

وانهت الصحيفة البريطانية تقريرها بتأكيدها أن أليجري واحد من أفضل المدربين في أوروبا بالسنوات الماضية، مشيرة إلى فوزه بلقب الدوري الإيطالي 6 مرات منها مرة مع ميلان والباقي مع يوفنتوس.