فيتنام تعتقل 8 أشخاص يشتبه بأنهم من مهربي البشر بعد مأساة شاحنة إسيكس

اعتقلت الشرطة في إقليم نجي آن وسط فيتنام، 8 أشخاص مشتبه بأنهم من مهربي البشر، وذلك في إطار حملة ضد الاتجار بالبشر، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية.

وذكرت صحبفة فيتنام أكسبريس المحلية أنه بينما لم يتم الكشف عن هويات المشتبه بهم، تعتقد السلطات في المنطقة أنهم جزء من عصابة سمسرة ترسل بشكل غير قانوني فيتناميين إلى بريطانيا.

وقال نجوين هيو تساو، مدير إدارة شرطة نجي آن، للإعلام الفيتنامي: "في أعقاب الحادث الذي وقع في المملكة المتحدة، أعاد بعض السماسرة رسوم السمسرة للعائلات التي فقدت أبناءها"، مشيرا إلى مأساة شاحنة الحاويات التي عثر بداخلها على 39 جثة في إسيكس جنوبي إنجلترا، وأعلنت الشرطة البريطانية أنها تعتقد أن جميعهم من المهاجرين الفيتناميين.

وتم اعتقال 14 شخصا في الأسبوع الماضي كجزء من حملة تم إطلاقها في فيتنام ردا على المأساة. ويعتقد أن عشرة من المعتقلين على صلة بحادث الشاحنة في بريطانيا.