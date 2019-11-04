 بعد إصابة سائق قطار في الرأس.. «السكك الحديد» تناشد المواطنين التوقف عن الرشق بالحجارة - بوابة الشروق
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بعد إصابة سائق قطار في الرأس.. «السكك الحديد» تناشد المواطنين التوقف عن الرشق بالحجارة

أحمد سعداوي
نشر فى : الإثنين 4 نوفمبر 2019 - 9:40 م | آخر تحديث : الإثنين 4 نوفمبر 2019 - 9:40 م

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إصابة سائق قطار 339 اكسبريس القاهرة / المنصورة، ما بين محطتى ههيا – أبو كبير، بجرح قطعي بالرأس نتيجة رشق بالحجارة.

وقالت الهيئة في بيان، إنه تم استدعاء سيارة إسعاف لنقل السائق عبد السلام صبري، للمستشفى لتلقي العلاج، وتعيين طاقم آخر على القطار لاستكمال الرحلة.

وأشارت الهيئة إلى أن مثل هذه السلوكيات السلبية تؤثر على حركة مسير القطارات وتحدث تلفيات بالوحدات المتحركة والإضرار بالركاب وطاقم القطار.

وتهيب الهيئة السادة المواطنين من منطلق الحرص على المال العام والحفاظ على أرواح العاملين والركاب بالالتزام بتعليمات السكة الحديد وعدم تعريض مسير القطارات لخطر الرشق بالحجارة أو أي فعل من شأنه الإضرار بحياة المواطنين.


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