يواجه 4 اتهامات «اقتحام منشأة عامة، التحريض والتخريب، السب والقذف، والتعدي لفظًا على هاني شاكر»





أمرت نيابة الدخيلة غرب الإسكندرية، اليوم الاثنين، بضبط وإحضار مطرب المهرجانات "حمو بيكا"، لاتهامه بالتعدي على مقر نقابة الموسيقيين، 20 أكتوبر الماضي؛ اعتراضًا على عدم منحه تصريح للغناء بحفل في محافظة دمياط.

وجاء قرار النيابة عقب تقديم محامي نقابة الموسيقيين، بلاغ لنيابة الدخيلة في الإسكندرية، مرفق باسطوانات مدمجة "سيديهات" تم تفريغها من كاميرات النقابة، طلب فيه ضبط وإحضار "بيكا" بعدما أظهرت الكاميرات مهاجمته للموسيقيين وتعديه على الموظفين.

ومن المقرر أن توجه النيابة لـ"بيكا" لدى ضبطه، 4 اتهامات هم: "اقتحام منشأة عامة، والتحريض والتخريب، والسب والقذف، والتعدي لفظًا على شخصه عامة - هاني شاكر" بعد اعتراض النقابة على عدم إعطاءه تصريح بالغناء.

وكان مطرب المهرجانات، اعتذاره لنقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، بعدما اقتحم مقر نقابة المهن الموسيقية، اعتراضا على عدم إعطاءه تصريح بالعمل، وذلك خلال فيديو نشره على صفحته الرسمية عبر موقع "فيسبوك".