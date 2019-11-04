إسرائيل تؤكد اطلاق سراح أردنيين اثنين محتجزين لديها الأسبوع الجاري

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أكد مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى أن أردنيين اثنين محتجزين حاليا إداريا في الدولة العبرية سيتم إطلاق سراحهما كـ«بادرة حسن نية».

صرح بذلك مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات اليوم الاثنين بعد زيارة الأردن، بحسب صحيفة"يديعوت احرونوت"في موقعها الإلكتروني .

كان وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي قد صرح في وقت سابق من اليوم الاثنين إن إسرائيل تعهدت بتسليم الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي، للمملكة قبل نهاية الأسبوع.

كان قد تم اعتقال مرعي واللبدي

في وقت سابق من العام الحالي لدى دخولهما الضفة الغربية،وتم احتجازهما إداريا بدون توجيه اتهامات إليهما.

ودخلت اللبدي إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على استمرار اعتقالها.

ويقبع في السجون الإسرائيلية 6 معتقلين إداريين مضربين عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم الإداري.