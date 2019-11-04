توقعات بانسحاب دلتا إير لاينز الأمريكية من مزايدة لإنقاذ إليتاليا

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ذكرت صحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية، أمس الأحد، نقلا عن مصادر مطلعة إن شركة دلتا أير لاينز الأمريكية قد تنسحب من مزايدة بشأن شركة أليتاليا، ما يعقد جهود إنقاذ شركة الطيران الإيطالية المفلسة.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن دلتا ومقرها أتلانتا لا تريد أن تشارك في المزايدة وقد تخبر إدارة تفليسة أليتاليا أن عرضها بضخ نحو 100 مليون يورو (112 مليون دولار) هو نهائي.

وتواصلت بالفعل شركة الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا" مع الحكومة الإيطالية حيث أشارت إلى اهتمامها بأن يقوم بدور أكثر نشاطا في إنقاذ الشركة، حسبما قالت مصادر مطلعة.

وحددت الحكومة يوم 21 نوفمبر الجاري موعدا نهائيا لتقديم العروض لأليتاليا. وتعمل دلتا مع شركة فيروفي ديلو ستاتو إيتاليان الحكومية للسكك الحديد وشركة أتلانتيا المملوكة لأسرة بينيتون بشأن إتمام صفقة.

وتستعد لوفتهانزا لضخ مبلغ كبير يبلغ 150 مليون يورو وتسعى لخفض الوظائف بما يتراوح بين 5 آلاف إلى 6 آلاف وظيفة، حسبما ذكرت الصحيفة الإيطالية.

وكانت إيطاليا قد منحت شركة الطيران المفلسة قرضا مرحليا الشهر الماضي من أجل تغطية تكاليف تشغيلها لمدة ستة أشهر.