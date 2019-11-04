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حجب جائزة أدبية بالبرتغال لعدم أهلية الأعمال المتنافسة

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 4 نوفمبر 2019 - 11:04 ص | آخر تحديث : الإثنين 4 نوفمبر 2019 - 11:04 ص

قررت لجنة تحكيم جائزة "لي يا" التي يرأسها الشاعر البرتغالي، مانويل أليجرا، حجب الجائزة هذا العام لأن الروايات المتنافسة "لا تفي بمعايير الجودة الأدبية المطلوبة".

وذكرت صحيفة "بورتوجال نيوز" على موقعها الإلكتروني أن هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها منع الجائزة وقيمتها 100 ألف يورو بعد قرار مماثل، للسبب نفسه، عامي 2010 و 2016.

وكان من المقرر إعلان الفائز لهذا العام هذا الأسبوع في مقر الجائزة في بلدة الفراجيدى بمدينة أمادورا شمال غرب لشبونة.

وتضم لجنة التحكيم إلى جانب مانويل أليجرا كوكبة من المفكرين والشعراء والأدباء وأساتذة الجامعات من البرتغال وموزمبيق وأنجولا والبرازيل.

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