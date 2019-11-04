الإمارات تتقدم للمركز السادس عالميا باحتياطيات النفط والغاز

أعلن المجلس الأعلى للبترول بالعاصمة الإماراتية أبوظبي اليوم الاثنين عن اكتشافات وزيادات في احتياطيات النفط والغاز في الإمارة لتحتل الإمارات "المركز السادس عالمياً من حيث احتياطيات النفط والغاز وتعزز مكانتها مورداً عالمياً موثوقاً لإمدادات دائمة ومستقرة من الطاقة".

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ونائب رئيس المجلس الأعلى للبترول، إنه تم إطلاق "آلية تسعير جديدة لخام (مربان أبوظبي) في خطوة استراتيجية تعزز دور الإمارات في قطاع النفط العالمي عن طريق تداول العقود المستقبلية لهذا الخام في السوق".

وصادق المجلس الأعلى للبترول على إلغاء القيود الحالية للوجهات على مبيعات "مربان"، وهو خام النفط القياسي الذي تستخدمه أدنوك لبيع إنتاجها من النفط الخام من الحقول البرية.

وأعلن المجلس خلال اجتماعه اليوم عن اكتشاف وإضافة احتياطيات هيدروكربونية جديدة تقدر بـ 7 مليارات برميل من النفط الخام و58 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز التقليدي.

وذكر بيان للمجلس أن إجمالي احتياطيات النفط والغاز بالإمارات ارتفعت لتبلغ 105 مليارات برميل من النفط، و273 تريليون قدم مكعبة من الغاز التقليدي، "وتعد هذه الاكتشافات الكبيرة إنجازاً تاريخياً منذ الإعلان عن آخر تحديث حول احتياطيات الدولة قبل ثلاثة عقود".

كما أعلن المجلس عن اكتشاف موارد غاز غير تقليدية قابلة للاستخلاص تقدر بـ 160 تريليون قدم مكعبة قياسية، "وتعد هذه الاكتشافات الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وذلك في مؤشر لبداية مرحلة جديدة في تطوير الموارد الهيدروكربونية غير التقليدية".

وأضاف ولي عهد أبوظبي أن "دولة الإمارات تمثل عنصر استقرار في سوق النفط العالمي، ودولة رائدة في مجال استشراف مستقبل الطاقة وتنويع مصادرها وإيجاد حلول مستدامة لها، في الوقت الذي تسعى فيه إلى الاستثمار الأفضل والأمثل لمواردها من النفط والغاز".