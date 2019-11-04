صحيفة القبس الكويتية: مفاوضات لإنشاء أول مرصد أمني عربي لمكافحة الإرهاب يضم الكويت والسعودية ومصر

كشفت مصادر مطلعة أن هناك مفاوضات بين دول عربية لإنشاء أول مرصد أمني عربي لمكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية.

وقالت المصادر لصحيفة" القبس" الكويتية في عددها الصادر اليوم الاثنين، إن هناك 6 دول عربية ستشارك فيه، هي الكويت، والسعودية،ومصر، والإمارات، والأردن، والبحرين".

وأضافت المصادر "إن هناك مقترحا لتأسيس مقر ثابت له في إحدى الدول المشاركة، وسيكون مركزا إستراتيجيا متطورا لمكافحة الإرهاب، ومدعوما بأحدث المعدات والأجهزة، وسيكون هناك اجتماع دوري بشكل شهري في كل دولة من الدول المشاركة، يشارك فيه ممثل عن أجهزة الأمن السيادية من هذه الدول".

وتابعت أن تكلفة المركز في البداية لن تقل عن 25 مليون دولار، لتشييد مقر كامل خاص به. وستحصل العناصر الأمنية على دورات أمنية من أمريكا، وبريطانيا، وروسيا.



وأشارت المصادر أيضا إلى أنه سيجري التنسيق بين المؤسسات الدينية لبدء العمل على تطوير الخطاب الديني بشكل كامل ووضع خطة كاملة لمواجهة التنظيمات الإرهابية بشكل علمي مبني على أسس دينية قوية