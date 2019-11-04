ماجد عبد الله يرفض وصفه بالأسطورة ويطالب النصر باحترام لاعبيه القدامى

أكد ماجد عبد الله نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، أن المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الفريق يستحق ارتداء القميص رقم "9" بسبب تألقه وأهدافه التي يحرزها مع الفريق، والتي قادته للتتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين) الموسم الماضي.

وقال عبد الله في تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الاثنين، أن الأمير فيصل عبد الرحمن الرئيس السابق لنادي النصر، كان قرر عدم منح القميص رقم "9" لأي لاعب أخر ينضم للفريق، منذ اعتزاله، مشددًا على رفضه لذلك.

وأضاف أن اللاعب هو من يمنح الرقم قيمته، مؤكدًا على أن حمد الله مهاجم معروف وحقق الكثير من الأرقام القياسية مع النصر.

ورفض عبد الله وصف جماهير النصر له بالأسطورة، مؤكدًا أنه لعب لمدة 21 عامًا مع نادي النصر والمنتخب السعودي، وأن قبله كان هناك العديد من اللاعبين الذين كانت لهم ظروف لم تساعدهم على تحقيق الإنجازات التي حققها.

وطالب عبد الله إدارة ناديه السابق باحترام لاعبيه القدامى، مؤكدًا أن ازماته مع الإدارة السابقة للنادي برئاسة سعود بن سويلم كانت بسبب شعوره بعدم التقدير من ناديه.