وكيل «صحة البحيرة»: تحرير 164 للصيدليات خلال أكتوبر

قال يسري بيومي، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إن إجمالي عدد المحاضر التي تم تحريرها للصيدليات المخالفة خلال شهر أكتوبر الماضي بلغ 90 محضرًا، فيما بلغت عدد المحاضر التي تم تحريرها للمؤسسات الصيدلية لعدم وجود مدير 18 محضرًا، وعدد المحاضر الإدارية التي تم تحريرها لمخالفة (عدم وجود مدير) 146 محضرًا.

وأشار إلى أن إجمالي عدد المحاضر التي تم تحريرها للمؤسسات الصيدلية لأسباب أخرى كتنفيذ لقرار النيابة العامة - محاضر فض أختام - مخالفة يافطة بلغت 44 محضرا، فيما بلغ عدد المحاضر التى حررت لمؤسسات صيدلية لوجود أدوية مهربة بها 28 محضر، كما بلغ عدد المؤسسات الصيدلية التي صدر لها قرار بإلغاء الترخيص 9 مؤسسات، أما المؤسسات التي تم ترخيصها فبلغت 15 مؤسسة .