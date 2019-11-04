متى وأين يمكن التدخين في سيارتك في أوروبا؟

يعتبر تدخين سيجارة خلال قيادة السيارة على طول طريق ساحلي ذي مشاهد خلابة جزء من متعة العطلة بالنسبة لكثيرين. ولكن في بعض الدول الأوروبية، هذا ضد القانون، أو على الأقل إذا ما كان هناك أطفال في السيارة.

هناك الكثير من القواعد المحددة –وأحيانا شديدة القسوة- المتعلقة بالتدخين خلال القيادة في دول أوروبية مختلفة. وفيما يلي بعضها:

وفي فرنسا التدخين محظور إذا ما كان أي من الركاب دون الـ12 عاما. وهناك أيضا حظر على التدخين في المباني العامة والقطارات والمقاهي والنوادي الليلية وكذلك المناطق المغطاة.

وفي النمسا يجب ألا يكون هناك أي راكب في السيارة دون الـ18 عاما إذا ما كنت تريد التدخين. والتدخين في المطاعم والنوادي ليس مسموحا سوى في أماكن مخصصة لذلك.

وفي إيطاليا التدخين في السيارات محظور إذا ما كان هناك قُصر أو نساء حوامل. ويطبق الحظر أيضا على المباني العامة ووسائل النقل العام والمطاعم.

وفي بريطانيا التدخين ممنوع خلال وجود القُصر في السيارة. وبشكل عام ممنوع التدخين في الحانات والمطاعم إلا أنه أحيانا ما يكون بها مناطق مخصصة للتدخين.

وفي أيرلندا، التدخين ليس ممنوعا فحسب خلال وجود شخص دون الـ18 عاما، ولكن يمكن أيضا أن تواجه غرامة لما يصل إلى ثلاثة آلاف يورو للتدخين في حانة أو مطعم.

وفي اليونان، التدخين ممنوع في السيارة عند وجود أي راكب دون الـ12 عاما. ولكن التدخين محظور أيضا بشكل عام في المقاهي والمطاعم.