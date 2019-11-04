رئيس ألمانيا: منفذ الهجوم على هتلر قبل عقود كان شخصا «عظيما»

أشاد الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير بجورج إلسر، الذي هاجم الزعيم النازي أدولف هتلر، بأنه كان ممثلا بارزا للمقاومة في مواجهة الديكتاتورية النازية.

وقال شتاينماير اليوم الاثنين في مسقط رأس إلسر، مدينة هرمارينجن بولاية بادن-فورتمبرج، جنوبي ألمانيا، بمناسبة الذكرى الثمانين على المحاولة الفاشلة لهجوم إلسر على هتلر: "جورج إلسر كان شخصا مميزا ، وليس مواطنا عاديا".

وأكد الرئيس الاتحادي اليوم: "جورج إلسر يعد في تاريخ القرن العشرين شخصا عظيما ظل مغمورا في الذاكرة طويلا بشكل أكثر من اللازم"، وأضاف أن ألمانيا مدينه له بالاعتراف والاحترام والشكر.

يذكر أن إلسر قام بتفجير قنبلة خلال فعالية حضرها هتلر في مدينة ميونخ، بجنوب البلاد، في الثامن من نوفمبر عام 1939. ونجا الزعيم النازي من الهجوم، حيث كان غادر القاعة قبل وقت قصير من التفجير. وتم إلقاء القبض على إلسر وقتله النازيون قبل نهاية الحرب العالمية الثانية في عام 1945.

وتم إقامة نصب تذكاري لإلسر أمام مبنى البلدية مباشرة بمسقط رأسه.