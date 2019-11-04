 الأردن : إسرائيل تعهدت بتسليم المواطنين المحتجزين لديها قبل نهاية الأسبوع الجاري - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأردن : إسرائيل تعهدت بتسليم المواطنين المحتجزين لديها قبل نهاية الأسبوع الجاري

وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي
أ ش أ
نشر فى : الإثنين 4 نوفمبر 2019 - 6:36 م | آخر تحديث : الإثنين 4 نوفمبر 2019 - 6:36 م

قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي :"إن إسرائيل تعهدت الْيَوْمَ الاثنين بتسليم المواطنين الأردنيين هبة اللبدي وعبدالرحمن مرعي للمملكة قبل نهاية الأسبوع الجاري".

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن الصفدي قوله : "إن الحكومة تابعت القضية منذ بدايتها بتعليمات مباشرة من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لاتخاذ كل ما يلزم من خطوات لإطلاق سراحهما مهما كلّف الأمر".. مؤكدا أن الإجراءات بدأت الترتيب عودة اللبدي وعبد الرحمن إلى المملكة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد احتجزت الفلسطينية هبة اللبدي (تحمل الجنسية الأردنية) والأردني عبدالرحمن مرعي منذ شهور بعدما حكمت عليهما محكمة إسرائيلية بالاعتقال الإداري دون محاكمة.


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