طلعت يوسف: مباراة العودة أمام المحرق ستحسم التأهل

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أبدى طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري، ارتياحه للتفوق على المحرق البحريني.

الاتحاد تغلب على ضيفه المحرق 2-0 في ذهاب دور الـ 16 للبطولة العربية على استاد الإسكندرية.

وصرّح يوسف بعد المباراة: "اهتمامنا الأكبر كان عدم تلقي أهداف في ملعبنا".

وأضاف عبر أبو ظبي الرياضية: "مباراة العودة ستحسم التأهل، ولدينا فترة زمنية كافية لتحضير أنفسنا".

وشدد: "ستكون مباراة صعبة على الفريقين".

واختتم: "جبهتنا اليسرى كانت مميزة للغاية هجوميا لدرجة أن ظهيرنا السيد سالم عانى من شد عضلي في نهاية المباراة، ومن هذه الجبهة تحصلنا على ركلة الجزاء وسجلنا الهدف الثاني".