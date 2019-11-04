أوضح أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك حقيقة ترحيبه بعودة محمود عبد المنعم كهربا مجددا لصفوف النادي بعد انتقاله المفاجئ لفريق آفيش البرتغالي مطلع الموسم الجاري.

وصرح أمير عبر إذاعة (نجوم إف إم) "قلت إن كهربا لاعب مهم وأضاف للزمالك ولكن تركنا في وقت نحتاجه به، الزمالك لا يقف على أحد، ولن يركض وراء لاعب، هناك 100 نجم لعب للزمالك واحترف وهرب ومن انتقل للأهلي".

وأشار "إذا أراد العودة قلت إنه يعلم مكاننا، أما الباب ليس مفتوحا ونحن من أغلقناه".

وأضاف "أحب كهربا على المستوى الشخصي، ولكن الزمالك أهم مني ومنه، ولم يظلم في شيء، ليس لدي مشكلة في أن ينقل أي لاعب رغبته لي بالانتقال إلى الأهلي".

واستطرد أمير مرتضى "كهربا عمره ما قال لي أنه أهلاوي، هل عبد الله السعيد كان أهلاويا؟ إذن كيف وقع للزمالك؟".

وأردف "وقتها كنا نشتري لاعبا محترفا، ولم نفكر أنه سيقبل الشعار أم لا، كان واضحا منذ أول يوم، كذلك فرجاني ساسي يتعامل باحترافية".

واستدرك المشرف العام "هناك لاعب يتعامل أمام الإعلام بطريقة وأمام الجمهور بطريقة ثانية، وفي الغرف المغلقة عند التفاوض المالي بطريقة ثالثة".

وواصل تصريحاته في هذا الشأن "الزمالك لم يقصر مع كهربا نهائيا، وحددنا له أهداف لتعديل عقده ماديا، ليس لأنه مظلوم، ثم لوح لفترة بتفاوض الأهلي معه، وكنا نعلم أنه يجلس مع مسؤولي الأهلي، وكان يبيت النية، وبالتالي سأظلم طارق حامد ومحمود علاء، وبمجرد أن تقدم بشكوى ضدنا أنهينا التفاوض، وأكد اتحاد الكرة صحة موقفنا بعقود سليمة".

وتابع أمير مرتضى "رفعنا شكوى للاتحاد الدولي (فيفا) لضمان حقي، لم يخطف مني، موقفه مختلف عن عبد الله السعيد، الذي تفاوضنا معه في الفترة القانونية، ولم يهرب من ناديه بل التزم أدبيا مع ناديه عند رفض المقابل المادي المعروض عليه، أما كهربا يتبقى في عقده 3 سنوات، فكل مرة يتم إعارته يتم تجديد تعاقده مع الزمالك لموسم إضافي".

وأتم تصريحاته "الأهلي ضمن حقه في تعويض مالي بعد هروب لاعبه سليماني كوليبالي، وهو ما نفعله حاليا مع كهربا، لقد تواصل وكيله معي قبل توقيعه للنادي البرتغالي".