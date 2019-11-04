 الاحتجاجات تتواصل في لبنان.. ودعوات لإضراب عام - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاحتجاجات تتواصل في لبنان.. ودعوات لإضراب عام

د ب أ
نشر فى : الإثنين 4 نوفمبر 2019 - 10:01 ص | آخر تحديث : الإثنين 4 نوفمبر 2019 - 10:01 ص

تتواصل الاحتجاجات في لبنان، اليوم الاثنين، وسط دعوات من جانب المتظاهرين لإضراب عام للضغط على النخب السياسية.

وواصل المحتجون قطع الطرق في العديد من المناطق.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن شخصا أصيب من جراء إطلاق قوات الجيش الرصاص المطاطي إثر تدافع مع محتجين في بيروت خلال محاولة لفتح أحد الطرق.

وشهد لبنان أمس الأحد، احتجاجات موالية للرئيس ميشال عون وأخرى مناهضة للحكومة.

وتظاهر الآلاف قرب القصر الرئاسي في بعبدا ببيروت دعما لعون، في أول حشد من نوعه منذ انطلاق موجة الاحتجاجات.

وكان رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري قدم استقالته الأسبوع الماضي على وقع الاحتجاجات الشعبية، إلا أن المحتجين يواصلون الضغط لتحقيق بقية المطالب، ومن بينها محاربة الفساد وتشكيل حكومة تكنوقراط.

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